02.05.2020 (06:00)

Военнослужащие Минобороны России и итальянские военнослужащие провели дезинфекцию трёх лечебных учреждений в исторической части столицы провинции Брешиа

Военнослужащие Минобороны России и итальянские военнослужащие провели дезинфекцию трёх лечебных учреждений в исторической части столицы провинции Брешиа.

Руководство и персонал пансионатов встретили российских и итальянских военных специалистов плакатами со словами благодарности и аплодисментами.

Директор пансионата «Cassa di Industria» Фонтано Федерико при встрече российских и итальянских специалистов поблагодарил их за то, что к ним приехали для оказания помощи: «Это очень необходимо для восстановления работы пансионата. Мы очень благодарны вам за то, что вы согласились нам помочь».

«Пандемия поразила многие города и страны и сами мы бы не справились. У нас в госпитале все начиналось постепенно, но потом пандемия стала для нас катастрофой, когда люди начали заболевать каждый день», - подытожила Фонтано Федерико.

Стефания Маскони директор пансионата «Casa Di Dio» приветствовала российских военнослужащих прибывших для борьбы с коронавирусной инфекцией в город Брешиа. «Проблема распространения коронавируса затронула не только один город, не только один регион, не только одну страну, а весь мир. По этому очень важно бороться с этой проблемой и совместная работа России и Италии пример остальным, то что мы смогли вместе скооперироваться, сработаться и выполнять поставленные задачи - это очень важно во основном для людей находящихся в пансионатах, абсолютно для каждого пациента важна обработка, так как она даёт уверенность им силы жить дальше и бороться с болезнью», - сказала директор пансионата.

1 мая военные специалисты Минобороны России совместно итальянскими коллегами провели дезинфекционные мероприятия в трёх лечебных учреждениях города Брешиа. В мероприятиях по обеззараживанию объектов приняли участие более 30 военнослужащих и 7 единиц специальной техники.

В праздничные дни мая работы по проведению дезинфекционных мероприятий, работы врачебно-сестринских бригад и специалистов мобильного лабораторного комплекса продолжатся в полном объёме.

Всего российскими специалистами войск РХБ защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 90 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 105 здания и сооружения, более 1 млн. квадратных метров внутренних помещений и более 300 тыс. квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

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