02.05.2020 (10:07)

На Балтийском флоте началась подготовка к летнему периоду обучения

В рамках подготовительного периода, который будет проходить в течение мая, военнослужащие проведут все виды регламентного обслуживания бронетанковой, автомобильной техники и специального транспорта, боевых кораблей и авиации.

Также будет модернизирована учебно-материальная база флотских сухопутных и авиационных полигонов, а инженерно-саперные подразделения проведут их сплошную очистку.

Кроме того, в соединениях и воинских частях Балтийского флота будут проведены комплексные занятия по требованиям безопасности при выполнении задач повседневной деятельности, боевой подготовки, а также при несении боевого дежурства.

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