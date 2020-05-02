02.05.2020 (10:07)
На Балтийском флоте началась подготовка к летнему периоду обучения
В рамках подготовительного периода, который будет проходить в течение мая, военнослужащие проведут все виды регламентного обслуживания бронетанковой, автомобильной техники и специального транспорта, боевых кораблей и авиации.
Также будет модернизирована учебно-материальная база флотских сухопутных и авиационных полигонов, а инженерно-саперные подразделения проведут их сплошную очистку.
Кроме того, в соединениях и воинских частях Балтийского флота будут проведены комплексные занятия по требованиям безопасности при выполнении задач повседневной деятельности, боевой подготовки, а также при несении боевого дежурства.
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