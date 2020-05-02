02.05.2020 (09:35)

Работники судоремонтного завода Черноморского флота привели в порядок братские воинские захоронения, связанные с обороной и освобождением Севастополя в период Великой Отечественной войны

Флотские судоремонтники в рамках подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы привели в порядок памятные места на территории 13-го судоремонтного завода (13 СРЗ) Черноморского флота (ЧФ) и на братских воинских захоронениях Севастополя.

В году 75-летия Великой Победы работники СРЗ наряду с мемориалом павшим воинам на территории предприятия провели работы на месте гибели бронепоезда «Железняков» у Троицкого тоннеля на территории у мемориальной доски, посвященной легендарному бронепоезду, и на двух захоронениях советских воинов, находящиеся в охранной зоне при въезде в тоннель.

Кроме того судоремонтники облагородили территорию у памятного знака пяти Героям, которые первыми на рассвете 9 мая 1944 года переправились через Северную бухту, захватили плацдарм и удержали его. В живых остался только командир сапёрного взвода 70-го гвардейского стрелкового полка 24-й гвардейской стрелковой Евпаторийской Краснознамённой дивизии 2-й гвардейской армии 4-го Украинского фронта гвардии лейтенант Александр Земков. Погибли рядовые-гвардейцы разведчик Константин Висовин, сапёр Александр Соценко, стрелок Яков Романов, автоматчик Иван Дубинин. Все они были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, четверо – посмертно.

Памятный знак, установленный в охраняемой зоне в районе Троицкой бухты, был освобождён от зарослей кустарника и травы, прилегающая территория приведена в порядок.

В связи с действующими в Севастополе противоэпидемическими ограничениями наведение порядка было организовано малыми группами работников 13 СРЗ с соблюдением санитарных рекомендаций.

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