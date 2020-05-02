02.05.2020 (09:11)
9 мая на Черноморском флоте пройдёт патриотическая акция «Звонок ветерану» с участием юнармейцев
На Черноморском флоте (ЧФ) в рамках празднования 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 9 мая запланирована патриотическая акция «Звонок ветерану», в которой примут участие юнармейцы.
В ходе акции участники детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» будут звонить ветеранам, проживающим в Крыму и Севастополе, и поздравлять их с Днём Победы.
Для проведения акции все юнармейцы будут обеспечены контактными телефонами ветеранов таким образом, чтобы каждого участника Великой Отечественной войны поздравили несколько юнармейцев.
В целях патриотического воспитания молодёжи накануне поздравления ветеранов юнармейцы познакомятся с биографиями участников войны, их подвигами и заслугами.
Акция «Звонок ветерану» проводится в зоне ответственности Черноморского флота в соответствии с планом праздничных мероприятий посвящённых 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.