02.05.2020 (09:11)

9 мая на Черноморском флоте пройдёт патриотическая акция «Звонок ветерану» с участием юнармейцев

На Черноморском флоте (ЧФ) в рамках празднования 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 9 мая запланирована патриотическая акция «Звонок ветерану», в которой примут участие юнармейцы.

В ходе акции участники детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» будут звонить ветеранам, проживающим в Крыму и Севастополе, и поздравлять их с Днём Победы.

Для проведения акции все юнармейцы будут обеспечены контактными телефонами ветеранов таким образом, чтобы каждого участника Великой Отечественной войны поздравили несколько юнармейцев.

В целях патриотического воспитания молодёжи накануне поздравления ветеранов юнармейцы познакомятся с биографиями участников войны, их подвигами и заслугами.

Акция «Звонок ветерану» проводится в зоне ответственности Черноморского флота в соответствии с планом праздничных мероприятий посвящённых 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

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