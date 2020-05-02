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02.05.2020 (07:05)

Во Владивостоке моряки ТОФ принимают участие в акции «Гордость», приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Моряки-тихоокеанцы принимают участие в военно-патриотической акции «Гордость», в рамках которой представители воинский частей и кораблей главной базы Тихоокеанского флота, в преддверии Дня Победы, адресно навещают ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих во Владивостоке. Акция проходит в строгом соблюдении противоэпидемиологических мероприятий.

Офицеры ТОФ посетили уже более 20 семей ветеранов, над многими из которых Тихоокеанский флот шефствует не один год. Для поздравления героев с юбилеем Победы сформированы специальные подарочные наборы, куда включены продуктовые пакеты, сувенирная и праздничная продукция, а также цветочные букеты.

Специально для ветеранов военно-политическим отделом ТОФ были организованы видеозаписи поздравлений командования частей и праздничного выступления коллектива ансамбля Песни и пляски Тихоокеанского флота. Все это записывалось на цифровые носители и демонстрировалось ветеранам в домашних условиях.

Тихоокеанцы интересовались состоянием здоровья ветеранов, требующими оперативного решения вопросами.  В свою очередь, фронтовики рассказывали морякам о своем боевом пути, делились воспоминаниями, показывая фото из личных архивов.

Акция «Гордость» в столице Приморья продолжается. Моряки ТОФ планируют посетить еще не мало адресов, по которым проживают участники Великой Отечественной войны, выразить им общую признательность за подвиг, который будет жить в веках.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Ветераны
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