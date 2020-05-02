02.05.2020 (06:24)
Соединение ПВО Краснознаменного объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа отметило 60- летний юбилей со дня образования
Соединению ПВО, входящего в состав краснознаменного объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа дислоцированного в Хабаровском крае, исполнилось 60 лет со дня образования.
На торжественном мероприятии присутствовал командующий Дальневосточного объединения ВВС и ПВО ВВО генерал-лейтенант Владимир Викторович Кравченко, который в своём обращении поздравил личный состав соединения, ветеранов Вооруженных Сил с этим знаменательным событием:
- Боевые товарищи, боевые друзья, дорогие ветераны! Сегодня мы отмечаем 60- летие со дня образования этой воинской части нашего Краснознаменного объединения. От имени военного совета, от себя лично, горячо и сердечно, поздравляю вас с этим знаменательным событием. Уверен, что являясь первыми продолжателями боевых традиций, вы и впредь будете показывать профессионализм и мастерство при выполнении задач, на учениях, боевых стрельбах, повседневной деятельности. Спасибо вам дорогие товарищи!
Перед военнослужащими и гостями выступил командир соединения полковник Игорь Валерьевич Никитин, который поблагодарил коллектив соединения и отметил, что благодаря образцовому служению каждого военнослужащего соединение находится на передовых местах.
Командующий краснознаменного объединения ВВС и ПВО ВВО и командир соединения вручили лучшим военнослужащим ведомственные медали, грамоты и ценные подарки.