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02.05.2020 (06:12)

Военнослужащие ВВО в Забайкальском крае готовят музыкальные поздравления для ветеранов в преддверии 75 годовщины Великой Отечественной войны

В этом году в связи с обострением эпидемиологической ситуации поздравлять ветеранов, тружеников тыла Великой Отечественной войны приходится дистанционно.

Военнослужащие Восточного военного округа, проходящие службу в Забайкальском крае, и члены их семей записывают видеопоздравления с  днем Великой победы для ветеранов, тружеников тыла. В качестве поздравлений ветеранам звучат  песни военных лет, стихи тех времен и собственного сочинения, душевные пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни.

Песни и стихи о Великой Отечественной войне по-прежнему волнуют души ветеранов и горячо любимы  молодым поколением.

С первого дня войны и до праздничного победного салюта песни и стихи всегда были с солдатами, помогали преодолевать трудности, поднимали боевой дух воинов, сплачивали их. Как верный друг, песня не покидала фронтовика, она шла с солдатом в бой! Вот уже на протяжении 75-ти лет каждый год они звучат по всей стране, напоминая всему миру об этой нелегкой Победе, внушая гордость за наш народ и благодарность за ясное небо над головой!

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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