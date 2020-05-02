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02.05.2020 (05:40)

Юнармейцы Еврейской автономии активно принимают участие в акции «Спасибо врачам»

Юнармейцы Еврейской автономной области массово приняли участие в акции «Спасибо врачам», приуроченной ко дню работника скорой помощи. Сегодня врачи скорой помощи выполняют одну из важных ролей в борьбе с распространением вирусной инфекции. Поддержка их труда стала главной мотивирующей силой для юнармейцев региона.

В ходе акции дети находящиеся на самоизоляции нарисовали открытки посвященные медицинским работникам и их значимому труду. Открытки юнармейцы загружают в интернет в группы популярных социальных сетей и поздравляют ими медицинских работников.

Акция продлиться до 6 мая. На сегодняшний день в общей сложности юные патриоты нарисовали более 300 рисунков-открыток

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Юнармия , Военно-патриотическое воспитание
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