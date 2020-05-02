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02.05.2020 (05:14)

В Читинском гарнизоне состоится ряд тренировок салютного дивизиона

В Читинском гарнизоне  Забайкальского края военнослужащие внештатного салютного дивизиона Восточного военного округа проведут ряд  салютных тренировок.

В ходе проведения генеральной тренировки со стрельбой холостыми боеприпасами основной упор будет сделан на достижение синхронности работы расчетов при проведении орудийных залпов и запуску фейерверочных зарядов. 

Справочно:

9 мая  силами артиллерийских подразделений Восточного военного округа для жителей и гостей Забайкалья в Чите состоится праздничный салют, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Гости жители  города увидят в небе столицы Забайкалья цветовое шоу из желтого, оранжевого, зеленого и красного цвета. Запуск салютных зарядов будет проведен с помощью трех салютных установок.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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