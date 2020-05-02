02.05.2020 (05:05)

Специалистами подразделения РХБ защиты ВВО в Бурятии проведена дезинфекция строящегося медицинского центра

Расчетами специальной обработки подразделения радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, в необходимых объемах проведена дезинфекция строящегося многофункционального медицинского центра.

Работы проводились как снаружи, так и внутри сооружения в средствах индивидуальной защиты кожи и органов дыхания с применением авторазливочных станций АРС-14КМ, автономных комплектов ДКВ-1К.

В качестве дезинфицирующих веществ использованы растворы на основе гипохлорита кальция, а также мелкодисперсных порошков.

Помимо этого, специалистами РХБ защиты ежедневно, проводится специальная обработка зданий и сооружений на территории военных городков, воинских частей, а также автомобильного транспорта и дорог с твердым покрытием.

Ежедневно для работ по дезинфекции используется около 6,5 тонн дезинфицирующих растворов.

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