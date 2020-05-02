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02.05.2020 (05:10)

Военнослужащие и юнармейцы Приморской общевойсковой армии ВВО восстановили памятники и захоронения ко Дню Победы

В соответствии с указанием командующего Приморским общевойсковым объединением Восточного военного округа генерал-лейтенанта Олега Цекова, военнослужащие воинских частей,  дислоцированных в г. Уссурийск, восстановили  памятные места и захоронения в Приморском крае. 

Личный состав  отштукатурил и покрасил постаменты и стеллы, а также по необходимости были заменены бордюрные камни, тротуарная плитка, восстановлены портреты и буквы фамилий героев и участников Великой Отечественной войны.

 Кроме того, в работах по благоустройству и реставрации памятных мест участвовали юнармейцы. Ребята очистили прилегающую территорию и восстанавливали ограду. 

В День Победы 9 мая почётный караул и военнослужащие соединений и воинских частей Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа возложат цветы и гирлянды на братские могилы и проведут ритуалы отдания воинских почестей.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Памятники , Великая Отечественная война (ВОВ)
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