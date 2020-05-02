02.05.2020 (05:00)
Российские специалисты сводного отряда РХБ защиты, провели дезинфекцию инфекционного отдаления городской больницы города Валево
Международный день труда, российские специалисты сводного отряда РХБ защиты, отметили дезинфекцией очередного инфекционного отдаления, в этот раз городской больницы города Валево. Наряду с Белградом и Нишем, здесь сложилась одна из самых сложных ситуаций с заболеваемостью новой короновирусной инфекцией, поэтому российские специалисты проводят обработку уже в третий раз. Работа расчётов осложнялась большим количеством пациентов, находящихся на стационарном лечении. Российские военнослужащие продезинфицировали корпус для временного размещения больных, после перемещения в него пациентов, приступили к обработке основных помещений.
Сводные российско-сербские расчеты РХБ защиты также продолжили проведение совместных дезинфекционных мероприятий. За сутки обработано 20 объектов в городах Крушевац и Долевац.
Две врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 14 пациентов, инфицированных Covid-19, в больнице города Ниш. Российские военврачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях городов Нова Варош, Прибой, Преполье, Сеница, Белая церковь и Ковин.
Всего российским сводным отрядом действующим в Республике Сербия проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 148 объектов в 30 городах Республики Сербия, в т.ч. обработано: более 317 зданий и сооружений, общей площадью более 1,35 млн. квадратных метров, участков дорог с твердым покрытием – 65, общей площадью около 470 тыс. квадратных метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 771 пациентов, инфицированных Covid-19.