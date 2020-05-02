02.05.2020 (05:00)

Российские специалисты сводного отряда РХБ защиты, провели дезинфекцию инфекционного отдаления городской больницы города Валево



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские специалисты сводного отряда РХБ защиты, провели дезинфекцию инфекционного отдаления городской больницы города Валево

Международный день труда, российские специалисты сводного отряда РХБ защиты, отметили дезинфекцией очередного инфекционного отдаления, в этот раз городской больницы города Валево. Наряду с Белградом и Нишем, здесь сложилась одна из самых сложных ситуаций с заболеваемостью новой короновирусной инфекцией, поэтому российские специалисты проводят обработку уже в третий раз. Работа расчётов осложнялась большим количеством пациентов, находящихся на стационарном лечении. Российские военнослужащие продезинфицировали корпус для временного размещения больных, после перемещения в него пациентов, приступили к обработке основных помещений.

Сводные российско-сербские расчеты РХБ защиты также продолжили проведение совместных дезинфекционных мероприятий. За сутки обработано 20 объектов в городах Крушевац и Долевац.

Две врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 14 пациентов, инфицированных Covid-19, в больнице города Ниш. Российские военврачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях городов Нова Варош, Прибой, Преполье, Сеница, Белая церковь и Ковин.

Всего российским сводным отрядом действующим в Республике Сербия проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 148 объектов в 30 городах Республики Сербия, в т.ч. обработано: более 317 зданий и сооружений, общей площадью более 1,35 млн. квадратных метров, участков дорог с твердым покрытием – 65, общей площадью около 470 тыс. квадратных метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 771 пациентов, инфицированных Covid-19.

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