Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.05.2020 (00:10)

75 лет назад в ходе Второй мировой войны советские войска заняли Берлин

2 мая 1945 года войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов под командованием Маршалов Советского Союза Георгия Жукова и Ивана Конева полностью овладели Берлином.

Это завершающее событие Берлинской стратегической наступательной операции. В ходе нее советское командование планировало разгромить основные силы немецких групп армий «Висла» и «Центр», овладеть столицей гитлеровского Третьего рейха, выйти на Эльбу и соединиться с наступавшими с запада союзниками СССР по антигитлеровской коалиции.

После ожесточенных боев к 15 часам 2 мая сопротивление противника прекратилось. Все расчеты немецко-фашистского руководства затянуть войну, внести раскол в ряды антигитлеровской коалиции провалились, а безоговорочная капитуляция Германии оказалась предрешена. Это привело к массовой сдаче в плен остатков вермахта и войск СС на большинстве фронтов.

В результате Берлинской стратегической наступательной операции в плен попало около 480 тыс. немецких солдат и офицеров. Советские войска разгромили 70 пехотных, 23 танковых и моторизованных дивизий противника, уничтожили большую часть авиации вермахта, захватили до 11 тыс. орудий и минометов, свыше 1,5 тыс. танков и штурмовых орудий, 4,5 тыс. самолетов и другую технику.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
На сайте Минобороны России открыт документальный раздел, посвященный 75-летию взятия Берлина войсками Красной Армии
Российские военнослужащие в Таджикистане завершили реставрацию памятника танку ИС-2
В преддверии празднования 75-летия Победы на здании военного комиссариата Свердловской области открылась «Стена Памяти»
Военнослужащие ЗВО провели персональный плац-парад для фронтовика, штурмовавшего Берлин

Метки:
Великая Отечественная война (ВОВ)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false