02.05.2020 (00:10)

75 лет назад в ходе Второй мировой войны советские войска заняли Берлин

2 мая 1945 года войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов под командованием Маршалов Советского Союза Георгия Жукова и Ивана Конева полностью овладели Берлином.

Это завершающее событие Берлинской стратегической наступательной операции. В ходе нее советское командование планировало разгромить основные силы немецких групп армий «Висла» и «Центр», овладеть столицей гитлеровского Третьего рейха, выйти на Эльбу и соединиться с наступавшими с запада союзниками СССР по антигитлеровской коалиции.

После ожесточенных боев к 15 часам 2 мая сопротивление противника прекратилось. Все расчеты немецко-фашистского руководства затянуть войну, внести раскол в ряды антигитлеровской коалиции провалились, а безоговорочная капитуляция Германии оказалась предрешена. Это привело к массовой сдаче в плен остатков вермахта и войск СС на большинстве фронтов.

В результате Берлинской стратегической наступательной операции в плен попало около 480 тыс. немецких солдат и офицеров. Советские войска разгромили 70 пехотных, 23 танковых и моторизованных дивизий противника, уничтожили большую часть авиации вермахта, захватили до 11 тыс. орудий и минометов, свыше 1,5 тыс. танков и штурмовых орудий, 4,5 тыс. самолетов и другую технику.

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