02.05.2020 (00:00)

На сайте Минобороны России открыт документальный раздел, посвященный 75-летию взятия Берлина войсками Красной Армии

На сайте Минобороны России к 75-й годовщине взятия столицы Германии — Берлина — открыт новый исторический раздел «Финальный аккорд Великой войны» с рассекреченными документами из фондов Центрального архива военного ведомства.

Посетители интернет-портала военного ведомства смогут ознакомиться с уникальными ранее неизвестными архивными документами — боевыми донесениями и сводками с фронтов, наградными листами, воспоминаниями участников и фотодокументами.

Берлинская наступательная операция началась 16 апреля 1945 года с целью разгромить основные силы немецких групп армий «Висла» и «Центр», овладеть столицей Третьего рейха, выйти на реку Эльба и соединиться с войсками союзников.

Советские войска вели наступление на Германию с востока и юга. Одновременно с запада, не встречая какого-либо организованного сопротивления немцев, продвигались войска союзников. Против Красной Армии действовали главные силы немецко-фашистских войск.

Начало штурма Берлина было положено 20 апреля силами 1-го Белорусского фронта под командованием Маршала Советского Союза Георгия Жукова и 1-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза Ивана Конева.

Бойцам Красной Армии штурмом приходилось брать каждую улицу и дом столицы Третьего рейха. 29 апреля начались бои за рейхстаг, здание которого представляло собой мощный узел сопротивления и являлось одним из важнейших объектов в системе обороны города. Ликвидация группировки противника в Берлине продолжалась до 2 мая.

«2 мая 1945 года, после девятидневных уличных боев …совместно с войсками 1-го Белорусского фронта овладели г. Берлин… Только за один день — 2 мая 1945 года, захвачено 34 тыс. пленных солдат и офицеров противника… 37 танков, свыше 150 орудий и большое количество другого вооружения и имущества. Среди пленных офицеров командир 286-й пехотной дивизии генерал-майор фон Робен», — сообщается в боевом донесении командующего войсками 1-го Украинского фронта Маршала Советского Союза Ивана Конева.

Публикация исторических рассекреченных документов из фондов Центрального архива военного ведомства является продолжением деятельности Министерства обороны Российской Федерации, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

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