01.05.2020 (23:09)

В Саратовском соединении Дальней проходит акция «Письмо ветерану»

В соединении дальней авиации, дислоцированном в Саратовской области, стартовала военно-патриотическая акция «Письмо ветерану».

В ней принимают участие военнослужащие авиационных полков, частей и подразделений обеспечения в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В своих письмах военнослужащие выражают свою признательность и уважение ветеранам войны, благодарность за их подвиг, поздравляют с предстоящим праздником.

Акция проводится в рамках военно-патриотического воспитания, и охватывает в том числе молодых молодых офицеров, военнослужащих по контракту, военнослужащих срочной срочной службы в полном составе.

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