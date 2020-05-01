01.05.2020 (23:09)
В Саратовском соединении Дальней проходит акция «Письмо ветерану»
В соединении дальней авиации, дислоцированном в Саратовской области, стартовала военно-патриотическая акция «Письмо ветерану».
В ней принимают участие военнослужащие авиационных полков, частей и подразделений обеспечения в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В своих письмах военнослужащие выражают свою признательность и уважение ветеранам войны, благодарность за их подвиг, поздравляют с предстоящим праздником.
Акция проводится в рамках военно-патриотического воспитания, и охватывает в том числе молодых молодых офицеров, военнослужащих по контракту, военнослужащих срочной срочной службы в полном составе.
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