Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.05.2020 (23:09)

В Саратовском соединении Дальней проходит акция «Письмо ветерану»

В соединении дальней авиации, дислоцированном в Саратовской области, стартовала военно-патриотическая акция «Письмо ветерану».

В ней принимают  участие военнослужащие авиационных полков, частей и подразделений обеспечения в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В своих письмах военнослужащие выражают свою признательность и уважение ветеранам войны, благодарность за их подвиг, поздравляют с предстоящим праздником.

Акция проводится в рамках военно-патриотического воспитания, и охватывает в том числе молодых молодых офицеров, военнослужащих по контракту, военнослужащих срочной срочной службы в полном составе.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Самарской области военнослужащие поздравили вдов фронтовиков с наступающим Днём Победы
Летчики дальневосточного соединения дальней авиации завершили практические тренировки по аварийному покиданию воздушного судна
Военнослужащие на Урале поздравили 99-летнего ветерана концертом и онлайн-авиапарадом
В преддверии празднования 75-летия Победы на здании военного комиссариата Свердловской области открылась «Стена Памяти»

Метки:
Ветераны , ВКС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false