01.05.2020 (21:35)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО развернули мобильный пункт спецобработки в Ленинградской области

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии развернули мобильный пункт специальной обработки на въезде в населенный пункт Первомайское в Ленинградской области.

Местные органы власти обратились в адрес командования ЗВО о помощи в противодействии распространению вирусных инфекций.

На пункте военнослужащие в средствах индивидуальной защиты проводят дезинфекцию всего въезжающего в Первомайское общественного, служебного и личного автотранспорта. Дежурство осуществляется совместно с представителями ДПС.

Обеззараживание дезинфицирующим раствором на мобильном пункте проводится с применением авторазливочных станций АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К.

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