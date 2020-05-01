01.05.2020 (21:11)

Юнармейцы Красноярского края приняли участие в творческом конкурсе «Боевой листок»

Участники военно-патриотического движения «Юнармия» Ужурского района Красноярского края в преддверии годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие в краевом творческом конкурсе «Боевой листок».

В рамках условий конкурса ребята из юнармейских отрядов «Искра» и «Новое поколение» подготовили боевые листки и опубликовали их в социальных сетях, для просмотра любым желающим. Своими работами ребята поздравили всех с наступающим праздником Днем Победы.

Основной целью конкурса является сохранение памяти о мужестве и героизме, проявленном советским народом в годы Великой Отечественной войны, формирование у молодого поколения высокого патриотического сознания верности Родине, формирование патриотических чувств и нравственных ценностей подрастающего поколения.

Боевой листок – один из видов солдатских стенных газет, выпускаемых в подразделениях частей Российской армии. Во время Великой Отечественной войны 1941—1945г. в боевых листках солдаты рассказывали о героических подвигах своих товарищей, выражали патриотические чувства, призывали к разгрому немецко-фашистских захватчиков.

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