01.05.2020 (21:11)
Юнармейцы Красноярского края приняли участие в творческом конкурсе «Боевой листок»
Участники военно-патриотического движения «Юнармия» Ужурского района Красноярского края в преддверии годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие в краевом творческом конкурсе «Боевой листок».
В рамках условий конкурса ребята из юнармейских отрядов «Искра» и «Новое поколение» подготовили боевые листки и опубликовали их в социальных сетях, для просмотра любым желающим. Своими работами ребята поздравили всех с наступающим праздником Днем Победы.
Основной целью конкурса является сохранение памяти о мужестве и героизме, проявленном советским народом в годы Великой Отечественной войны, формирование у молодого поколения высокого патриотического сознания верности Родине, формирование патриотических чувств и нравственных ценностей подрастающего поколения.
Боевой листок – один из видов солдатских стенных газет, выпускаемых в подразделениях частей Российской армии. Во время Великой Отечественной войны 1941—1945г. в боевых листках солдаты рассказывали о героических подвигах своих товарищей, выражали патриотические чувства, призывали к разгрому немецко-фашистских захватчиков.