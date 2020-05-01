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01.05.2020 (21:01)

В общевойсковой армии ЗВО прошли пожарно-тактические учения на объектах военной инфраструктуры Воронежского гарнизона

В общевойсковой армии Западного военного округа в целях проверки готовности пожарных расчётов, под руководством начальника противопожарной службы Воронежского территориального гарнизона прошли пожарно-тактические учения на объектах военной инфраструктуры.

По замыслу учения условное возгорание произошло на территории объектов жилого казарменного фонда. По команде дежурных служб на место «пожара» прибыли пять пожарных расчетов воинских частей гарнизона и регионального управления МЧС.

Специалисты противопожарной службы отработали задачи оповещения, эвакуации из задымленных помещений, а также совместно с военными медиками реанимационные мероприятия с военнослужащими, условно пострадавшими от дыма и огня.

По оценке штаба руководства учением, все поставленные задачи выполнены в полном объёме, штатные и внештатные пожарные команды показали высокую выучку, мастерство и слаженность при ликвидации очагов возгорания.

Всего к учениям привлекались около 10 пожарных расчетов со специальной военной техникой, личный состав гарнизонного суточного наряда по охране и обороне военных объектов и медперсонал санитарных подразделений.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Пожарная безопасность
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