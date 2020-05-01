Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.05.2020 (16:44)

В Нижегородской области прошли занятия по экстремальному вождению танков и БМП

В Нижегородской области прошли занятия по экстремальному вождению танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2 с механиками-водителями отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа.

В ходе занятий военнослужащие преодолели трассу с более чем 30 искусственными препятствиями со средней скоростью свыше 35 км/ч. При прохождении препятствий с положительным уклоном дорожного полотна, танки и БМП отрывались от земли. Подобные занятия требуют слаженности танковых экипажей и тренируют мастерство и реакцию механиков-водителей.

В занятиях приняло участие порядка 100 военнослужащих и более 60 единиц вооружения, военной и специальной техники отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Командующий гвардейской общевойсковой армии ЗВО проинспектировал ход подготовки к летнему периоду обучения Висленской мотострелковой дивизии
Бессмертный полк России передаст Знамя Победы участникам морского парада в Санкт-Петербурге
Корабли Балтийского флота вернулись в пункты постоянного базирования после выполнения учебно-боевых задач
В Калининграде прошла очередная тренировка воздушного парада к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Метки:
Танковые войска , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false