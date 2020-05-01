01.05.2020 (16:44)

В Нижегородской области прошли занятия по экстремальному вождению танков и БМП

В Нижегородской области прошли занятия по экстремальному вождению танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2 с механиками-водителями отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа.

В ходе занятий военнослужащие преодолели трассу с более чем 30 искусственными препятствиями со средней скоростью свыше 35 км/ч. При прохождении препятствий с положительным уклоном дорожного полотна, танки и БМП отрывались от земли. Подобные занятия требуют слаженности танковых экипажей и тренируют мастерство и реакцию механиков-водителей.

В занятиях приняло участие порядка 100 военнослужащих и более 60 единиц вооружения, военной и специальной техники отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО.

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