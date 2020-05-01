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01.05.2020 (20:45)

В Нижегородской области разведчики ЗВО применили БПЛА для обнаружения узлов связи условного противника

В Нижегородской области на полигоне «Мулино» военнослужащие отдельной разведывательной бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа применили разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для обнаружения узлов связи условного противника.

В рамках проведения занятий разведчики применили БПЛА «Элерон-3» и «Орлан-10». С помощью полученных данных разведчики смогли составить подробную карту местности района нахождения узлов связи условного противника. Во время выполнения боевой задачи летательные аппараты находились на высоте более 1000 метров, что позволило обеспечить скрытность наблюдения.

Всего в занятиях приняло участие более 200 военнослужащих и около 20 единиц вооружения и военной техники отдельной разведывательной бригады гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Беспилотные летательные аппараты
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