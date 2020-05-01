01.05.2020 (19:40)
Российские военнослужащие в Приднестровье отреставрировали памятник, посвящённый Великой Отечественной войне
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) отреставрировали мемориал Воинской Славы, находящий на территории военного городка.
В честь 75-ой годовщины Великой Победы российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в облагораживание памятников, посвящённых Великой Отечественной войне.
На мемориальном комплексе военнослужащие придали первозданный вид памятнику неизвестного солдата, аллее героев и вечному огню. Церемония открытия отреставрированного мемориала Воинской Славы состоится на торжественном построении, посвященном 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Личный состав ОГРВ ПРРМ чтит память павших героев в боях за Родину, постоянно облагораживая и посещая памятники, увековечивающие память погибших солдат в Великой Отечественной войне.