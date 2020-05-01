01.05.2020 (19:40)

Российские военнослужащие в Приднестровье отреставрировали памятник, посвящённый Великой Отечественной войне

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) отреставрировали мемориал Воинской Славы, находящий на территории военного городка.

В честь 75-ой годовщины Великой Победы российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в облагораживание памятников, посвящённых Великой Отечественной войне.

На мемориальном комплексе военнослужащие придали первозданный вид памятнику неизвестного солдата, аллее героев и вечному огню. Церемония открытия отреставрированного мемориала Воинской Славы состоится на торжественном построении, посвященном 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Личный состав ОГРВ ПРРМ чтит память павших героев в боях за Родину, постоянно облагораживая и посещая памятники, увековечивающие память погибших солдат в Великой Отечественной войне.

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