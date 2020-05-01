01.05.2020 (19:33)

Военно-морской политехнический институт запустил ежедневные радиотрансляции, посвященные 75-летию Великой Победы

Военно-морской политехнический институт ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (г. Пушкин) запустил специальный проект «К 75-летию Победы» - ежедневные радиотрансляции по внутренней сети учебного заведения о знаменательных датах Великой Отечественной войны. Два раза в день перед началом занятий и в обеденный перерыв в эфир выходит историческая военная хроника. Ведущие делятся интересными и малоизвестными фактами о войне, в эфире звучат песни военных лет и стихи поэтов-фронтовиков и современных авторов. В проекте участвуют курсанты, офицеры и преподаватели института. Литературный клуб Военно-морского политехнического института провел конкурс эссе, посвященный 75-летию Победы, лучшие литературные произведения курсантов также звучат в эфире радио института.

«Радиотрансляционный проект «К 75-летию Победы», который сейчас реализуется в институте, имеет большой воспитательный потенциал. Как бы ни было скоротечно время, сколько бы лет ни прошло, совершенный нашим народом подвиг не сотрется в памяти человечества. Мы не должны забывать, какой ценой была достигнута наша победа, какой ценой был сохранен мир. Без знания прошлого нет будущего», – отмечает начальник Военно-морского политехнического института капитан 1 ранга Ильяс Шигапов.

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