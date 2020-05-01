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01.05.2020 (19:19)

Военнослужащие соединения специального назначения ЦВО организовали концерт для Дома ветеранов Новосибирска

В Новосибирске военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) организовали праздничный концерт для постояльцев Дома ветеранов в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В связи с эпидемиологической обстановкой концерт проходил за территорией заведения с соблюдением всех установленных норм, постояльцы территорию не покидали. Военные музыканты исполнили ряд известных композиций, такие как: «День победы», «Катюша», «Майский вальс». Жители многоэтажного дома наблюдали за концертом из окон своих квартир, а некоторые станцевали вальс парами.

По завершении мероприятия начальник оркестра поздравил ветеранов и всех присутствующих с наступающей знаменательной датой 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пожелал крепкого здоровья.

Мероприятие прошло по согласовании и при поддержке министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Концерты
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