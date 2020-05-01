01.05.2020 (19:15)

Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО получили более 200 огнезащитных комплектов «Ковбой»

Артиллеристы общевойсковой армии Западного военного округа получили более 200 комплектов новой амуниции «Ковбой» для экипажей 152-мм самоходных гаубиц «Мста-СМ2» в Брянской области.

В летнем периоде обучения экипажи широко смогут применить экипировку нового образца во время одиночной подготовки, в составе расчетов и при проведении тактических учений. Перед использованием боевой экипировки нового образца представители вещевой службы организуют демонстрацию возможностей новой военной формы и продемонстрируют возможности в условиях, приближенных к боевым.

Благодаря новой экипировке расчеты отработают эвакуацию из условно горящей машины, с помощью специальных петель, что позволит в 2 раза повысилась живучесть каждого члена экипажа.

Главная особенность защитного костюма является ткань на основе арамидных волокон, которая по свойствам сравнима со сталью, но при этом гораздо легче. В случае возгорания самоходной гаубицы «Ковбой» защищает военнослужащего от воздействия открытого пламени в течение 30 секунд, что дает ему возможность покинуть горящую машину.

Масса экипировки — 6,5 кг. В состав комплекта входят противоосколочный бронежилет первого класса защиты, противоосколочная накладка на танковый шлемофон и огнезащитный комбинезон. Вся экипировка используется в модульной системе с полевой формой одежды.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице