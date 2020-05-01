01.05.2020 (19:05)

Экипаж спасательного судна ТОФ «Георгий Козьмин» отработал задачи по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке

В акватории Авачинского залива экипаж спасательного судна Тихоокеанского флота (ТОФ) «Георгий Козьмин» провёл тренировку по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке, в ходе которой была проверена готовность личного состава и техники спасателей к выполнению задач по предназначению

Для решения задач был задействован глубоководный спасательный аппарат АС-30, который базируется на судне. В ходе учения аппарат был спущен на воду и выполнил поиск стенд-макета эпроновской выгородки, закрепленной на дне в водолазном полигоне. Экипаж глубоководного аппарата произвел осмотр комингс-площадки «аварийной» подлодки, а затем, выполнив стыковку, произвёл вентиляцию отсеков условно аварийной субмарины, подачу напряжения и питания, а также восстановил связь.

В период проведения учения АС-30 осуществил три стыковки со стенд-макетом подлодки.

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