01.05.2020 (18:26)

Специалисты РХБ защиты общевойскового объединения Восточного военного округа оказали помощь в дезинфекции, в первой городской больнице г. Читы

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты общевойскового объединения Восточного военного округа выполнили задачи по дезинфекции 1 городской больницы г. Чита (Забайкальский край) и административных, поликлинических помещений поселка Горный Забайкальского края.

В рамках профилактических мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций военнослужащие провели специальную обработку административных, поликлинических помещений используя дегазационные комплекты войсковые ДКВ-1 и авторазливочные станции АРС-14КМ. Дороги на территориях, фасады зданий, внутренние помещения обрабатывались дезинфицирующим раствором ДТС-ГК.

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