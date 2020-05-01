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01.05.2020 (16:15)

Сладости и фрукты дополнят праздничный стол военных ЦВО в майские праздники

На период майских праздников в дополнение к основному меню военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) будут включены выпечка, свежие яблоки, апельсины, мандарины, бананы и шоколад.

1 и 9 мая для поддержания разнообразия праздничного меню на каждом приеме пищи военнослужащим помимо свежих фруктов дополнительно будут выдаваться шоколадные конфеты, вафли, пряники, различные виды выпечки и варенья

Праздничное меню будет действовать не только в стационарных столовых, но и для военнослужащих, несущих службу на боевом дежурстве и в суточном наряде вне пункта постоянной дислокации.

В военных базах, дислоцированных в Таджикистане и Киргизии предусмотрено включение в меню блюд национальной кухни: плова, салата шакароп, дунганских щей, киргизских жареных сдоб – борсоков с кисломолочным соусом, таджикских булочек панч и лепешек кулча.

ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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