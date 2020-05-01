01.05.2020 (17:15)

Морские десантники Северного флота проведут бой за высадку на необорудованное побережье в Арктике

Морские пехотинцы Северного флота во взаимодействии с экипажами больших десантных кораблей «Александр Отраковский» и «Кондопога» и кораблей охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил отработают тактические действия по высадке сил морского десанта на необорудованное побережье в Арктике.

Учение состоится в районе полуострова Средний на побережье бухты Кутовая мотовского залива Баренцева моря.

Вчера вечером подразделения батальона морской пехоты и миномётной батареи отработали погрузку на большие десантные корабли в районе населённого пункта Лиинахамари. В погрузке личного состава и техники, которая осуществлялась на участке необорудованного побережья способом на упор, приняли участие более 120 военнослужащих и 27 единиц боевой техники. Действия морских пехотинцев были отработаны с учётом противоэпидемических требований с соблюдением социальной дистанции между военнослужащими.

После погрузки техники и личного состава морской пехоты большие десантные корабли сформировали походный ордер и вышли в Баренцево море.

Сегодня БДК «Александр Отраковский» и «Кондопога» отрабатывают маневрирование по маршруту перехода в район проведения морской десантной операции. Боевые расчёты артиллерийских установок АК-725 кораблей провели учение по отражению атаки на отряд средств воздушного нападения условного противника с фактическим выполнением артиллерийской стрельбы по имитированным воздушным целям.

Несколькими днями ранее большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога» в составе минно-заградительной группы отработали постановку учебных морских мин во взаимодействии с базовыми тральщиками Кольской флотилии разнородных сил.

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