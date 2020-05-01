01.05.2020 (16:55)

Нахимовцы Санкт-Петербурга разработали необычный графический проект к 75-летию Великой Победы «Все для фронта, все для Победы»

Нахимовцы Санкт-Петербурга разработали необычный графический проект к 75-летию Великой Победы «Все для фронта, все для Победы».

Это серия из 5 плакатов, расположенных на изображении паровоза времен Великой Отечественной войны войны. Работа нахимовцев посвящена подвигу работников тыла и тем сферам деятельности, в которых они трудились в годы войны. Это врачи, работники сельского хозяйства и предприятий, музыканты и поэты, журналисты и радиоведущие. В экспозиции собраны плакаты, объединенные общей идеей благодарности людям, сохранившим для нас мир ценой своих жизней.

Авторы проекта «Все для фронта, все для Победы» нахимовцы 10 класса - Артемов Даниил и Арепьев Виталий. «Каждый плакат – это твердое заявление: мы свято помним подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне и никому не дадим забыть историю», - рассказали ребята.

Серия плакатов «Все для фронта, все для Победы» была представлена на V Всероссийском конкурсе военного плаката «Родная Армия» и была отмечена Специальным призом.

Научные руководители проекта - преподаватель Надежда Соболева Надежда и педагог-организатор Елена Филяевская.

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