01.05.2020 (16:20)

Сотрудниками ВАИ в Бурятии проведена масштабная акция «Автошина»

Инспекторами военной автомобильной инспекции (ВАИ) (территориальной), в течение апреля текущего года проведены контрольно-надзорные мероприятия на территории парков боевых машин, контрольно-технических пунктов соединении и воинских частей, дислоцированных в Республике Бурятия, в рамках проводимой акции "Автошина".

В ходе работы сотрудниками ВАИ была проверена оснащенность технических пунктов, порядок работы должностных лиц, ответственных за правильность выпуска техники из парков, а также работа дежурных смен.

Помимо этого, инспекторами военной автомобильной инспекции, повсеместно, было проверено состояние дежурных средств: пожарных машин, тягачей, санитарных автомобилей.

По итогам проверки нарушений технического состояния контрольно-технических пунктов и других элементов не выявлено. Деятельность работы должностных лиц соединений и воинских частей по организации безаварийной эксплуатации транспортных средств, в зоне ответственности оценена на «хорошо».

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