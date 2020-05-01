Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.05.2020 (16:20)

Сотрудниками ВАИ в Бурятии проведена масштабная акция «Автошина»

Инспекторами  военной автомобильной инспекции (ВАИ) (территориальной), в течение апреля текущего года проведены контрольно-надзорные мероприятия на территории парков боевых машин, контрольно-технических пунктов соединении и воинских частей, дислоцированных в Республике Бурятия, в рамках проводимой акции "Автошина".

В ходе работы сотрудниками ВАИ была проверена оснащенность технических пунктов, порядок работы должностных лиц, ответственных за правильность выпуска техники из парков, а также работа дежурных смен.

Помимо этого, инспекторами военной автомобильной инспекции, повсеместно, было проверено состояние дежурных средств: пожарных машин, тягачей, санитарных автомобилей.

По итогам проверки нарушений технического состояния контрольно-технических пунктов и других элементов не выявлено. Деятельность работы должностных лиц соединений и воинских частей по организации безаварийной эксплуатации транспортных средств,  в зоне ответственности оценена на «хорошо».

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Приморье первые военнослужащие принимают участие в конкурсе «Армейский калейдоскоп»
На флагмане Северного флота прошло учение по дезинфекции корабля
Военнослужащие ВВО в Забайкалье в праздничные дни оказывают помощь ветеранам, труженикам тыла ВОВ
Военная полиция ВВО переведена на усиленный режим на период праздников

Метки:
Восточный военный округ , Безопасность , ВАИ , Военная полиция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false