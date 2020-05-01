01.05.2020 (16:30)

Военнослужащие ВВО в Забайкалье в праздничные дни оказывают помощь ветеранам, труженикам тыла ВОВ

Военнослужащие Забайкальского общевойскового объединения Восточного военного округа провели работы по реставрации памятников, посвященных Великой Отечественной войне. В их числе памятник, посвящённый герою Советского Союза Подгорбунскому Владимиру Николаевичу находящийся во дворе детского дома №1 по ул. Горького в городе Чита, памятник 6-й гвардейской танковой армии «Живым слава павшим бессмертие» расположенный в городе Борзя по ул. Лазо, а также навели порядок на прилегающей территории.

Всего военнослужащими общевойскового объединения Восточного военного округа в Забайкалье к 75 годовщине победы в Великой Отечественной войне работа по реставрации будет завершена на более чем 40 объектов.

В связи с действующими в крае противоэпидемическими ограничениями наведение порядка организовано малыми группами военнослужащих с соблюдением санитарных рекомендаций.

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