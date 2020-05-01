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01.05.2020 (15:18)

Военнослужащие ВВО в Забайкалье в праздничные дни оказывают помощь ветеранам, труженикам тыла ВОВ

Военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Забайкальском крае, в период майских праздников посещают и оказывают помощь ветеранам, труженикам тыла Великой Отечественной Войны с соблюдением всех норм и правил личной и общественной гигиены.

Военнослужащие уже посетили ветеранов и передали им продуктовые наборы, медикаменты, оказали помощь в быту, а также поздравили ветеранов, тружеников тыла с предстоящей 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Так, военные медики провели профилактический медицинский осмотр ветеранов, а также  провели санитарную  обработку  придомовой территории и жилых помещений для безопасного проживания пожилых людей в режиме самоизоляции. Такая помощь оказывается систематически, в том числе по просьбам самих ветеранов.

Эта работа в общевойсковом объединении ВВО носит ежедневный, системный характер. Военнослужащие   во внеслужебное время регулярно посещают ветеранов, тружеников тыла Великой Отечественной войны, оказывая им необходимую помощь.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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