01.05.2020 (16:10)

В Приморье первые военнослужащие принимают участие в конкурсе «Армейский калейдоскоп»

В соединении управления Приморской краснознаменной общевойсковой армии ВВО военнослужащие готовятся к участию в творческом конкурсе «Армейский калейдоскоп».

Одним из военнослужащих изъявившим желание участвовать в конкурсе является, рядовой Михаил Асямочкин. Картина, которую военнослужащий пишет называется «Наша Победа» и выполняет он ее в графическом стиле простым карандашом, а также добавляя акварель. На ватмане формата А1 Михаил планирует разместить индустриально-городской пейзаж.

Во всероссийском конкурсе-выставке изобразительного искусства принимают участие военнослужащие, члены их семей и гражданский персонал Минобороны России. В этом году творческие работы должны быть посвящены теме «Есть такая профессия – Родину защищать», они могут быть выполнены карандашом, гуашью, акварелью, маслом, пастелью на ватмане, картоне, холсте и быть размером не более чем формат А1.

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