01.05.2020 (16:00)

На флагмане Северного флота прошло учение по дезинфекции корабля

Экипаж флагманского корабля Северного флота – тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» провёл учение по дезинфекции и специальной обработке корабля. Учение прошло в рамках профилактических мер, принимаемых на Северном флоте для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и профилактики инфекционных заболеваний среди военнослужащих, а также в целях поддержания высокого уровня профессиональной подготовки специалистов радиационной, химической и биологической защиты.

В ходе учения личный состав группы специальной обработки службы РХБЗ крейсера выполнил спецобработку поверхностей палуб, надстроек, оружия и технических средств корабля дезинфицирующим раствором и паром при помощи стационарной системы зимней специальной обработки и переносных ранцевых дагазиционных приборов. В ходе учения личный состав действовал в защитных костюмах и противогазах, предварительно отработав нормативы надевания защитных средств и приведения систем специальной обработки в боевую готовность.

В процессе учения было продезинфицировано более 1000 квадратных метров поверхности.

В настоящее время на кораблях Северного флота, находящихся в пунктах базирования, действует строгий санитарный и противоэпидемический режим. Личный состав дежурной службы и вахты исполняет обязанности в медицинских масках, четыре раза в день матросы и старшины, особенно проходящие военную службу по призыву, проходят медосмотры с обязательной термометрией. Усилен контроль за соблюдением правил гигиены и социальной дистанции, из распорядка дня исключены мероприятия, связанные с массовым скоплением военнослужащих.

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