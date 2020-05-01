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01.05.2020 (13:44)

Военная полиция ВВО переведена на усиленный режим на период праздников

Личный состав подразделения военной полиции Восточного военного округа перешёл на усиленный режим несения службы в период первомайских праздников.

Для оперативного решения задач по поддержанию правопорядка на территории военных городков и ряде общественных объектов в круглосуточном режиме  дежурят патрули военной полиции.

На вооружении подразделений состоят современные специализированные автомобили на базе машин УАЗ «Патриот», спецсредства, а также недавно поступившая экипировка «Колпак» и «Черепаха».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Безопасность , ВАИ , Военная полиция
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