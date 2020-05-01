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01.05.2020 (14:38)

Российские юнармейцы в Таджикистане изготовили более 500 открыток к юбилею Победы

Российские юнармейцы из 4-ой и 6-ой школ Минобороны России в Таджикистане изготовили более 500 поздравительных открыток к 75-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Открытки школьники сделали самостоятельно в домашних условиях. Помимо этого, дети и военнослужащие 201 военной базы РФ написали письма с благодарственными словами в адрес фронтовиков, проживающих в Республике. До 9 мая военные связисты российского соединения в полевой форме времен 1943 года разнесут их по адресам проживания участников ВОВ. В отдаленные районы поздравления будут отправлены по почте.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военная база , Таджикистан , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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