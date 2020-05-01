01.05.2020 (12:50)

Военнослужащие потушили за сутки полосу огня протяженностью 25 км для защиты поселков в Туве

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) за сутки потушили полосу огня протяженностью 25 км в Каа-Хемском районе Республики Тыва. Таким образом, удается сдержать распространение огня с тайги на населенные пункты.

Также тяжелая военная техника проложили за сутки 13 километров минерализованных полос вдоль реки Шан. В общей сложности удалось уже создать полосу более 35 км.

Опашка леса проводилась бульдозерами Б-170, которые были передислоцированы в район пожаров из Кызыла и Абакана. Военнослужащие работают в гористой местности в условиях сильной задымленности.

Ранее сообщалось, что около 100 военнослужащих ЦВО помогут жителям Тувы в борьбе с природными пожарами. Соответствующее решение принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин по обращению главы Республики Тыва Шолбан Кара-оола. Уже удалось предотвратить угрозу для поселка Бояровка. Для тушения очагов двое суток привлекался вертолет Ми-8 АМТШ «Терминатор» с водосливным устройством, но из-за сильного задымления продолжать тушение с воздуха небезопасно.

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