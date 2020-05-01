01.05.2020 (12:30)

Специалисты РХБ защиты Минобороны России закончили обработку медучреждений в юго-западном районе Сербии

За три дня они выполнили все поставленные перед ними задачи, обработали 7 объектов общей площадью более 30 тыс. квадратных метров. Со словами благодарности к российским военнослужащим обратился мер города Ужице: «Я очень рад от имени всех жителей города Ужице поблагодарить российских военнослужащих, во главе с генерал-майором Чернышовым, проводивших дезинфекцию в городе Ужице, совместно с сербскими коллегами. Они выполнили задачи, от которых зависит здоровье населения города и, прежде всего, сотрудников медицинских учреждений. В настоящий момент мы удовлетворены ситуацией в городе, наши врачи в этом медицинском центре успешно справляются с заболеванием».

Российские военные медики посетили Covid-центр в сербском городе Младеновац, который создан на базе реабилитационного кардиологического пансионата. Сейчас в медицинском учреждении на лечении находится около ста пациентов с лёгкой и средней формой заболевания. Российские врачи ознакомились с санитарно-эпидемиологической обстановкой, совершили совместный обход пациентов, а также изучили тактику ведения пациентов и дали сербским коллегам свои рекомендации.

Сводные российско-сербские расчеты РХБ защиты продолжили проведение совместных дезинфекционных мероприятий. За сутки обработано 24 объектов в городах Пожега, Байна-Башта, Власотинце, Власотинце, Долевац.

Две врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 30 пациентов, инфицированных Covid-19, в больнице города Ниш. Российские военврачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях городов Ужице, Врнячка Баня, Младеновац, Смедеревска-Паланка и Апатин.

Всего российским сводным отрядом, действующим в Республике Сербия, проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 135 объекте в 30 городах Республики Сербия.

В том числе обработано более 300 зданий и сооружений, общей площадью более 1,3 млн. квадратных метров, участков дорог с твердым покрытием – 64, общей площадью около 443 тыс. квадратных метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 757 пациентов, инфицированных Covid-19.

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