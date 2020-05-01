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01.05.2020 (11:50)

В подразделениях армейского корпуса Черноморского флота стартовал месячник здорового образа жизни

В частях и подразделениях армейского корпуса Черноморского флота, дислоцированных на территории Крымского полуострова, стартовал месячник «За здоровый образ жизни».

Программа месячника нацелена на укрепление здоровья военнослужащих путем осуществления комплекса психолого-педагогических, профилактических и спортивных мероприятий.

В течение месяца с военнослужащими всех категорий будут проведены информационно-воспитательные мероприятия: индивидуально-профилактические беседы и индивидуальные психолого-педагогические тренинги, а также инструкторско-методические занятия с командирами подразделений. Кроме того, большое внимание будет уделено закаливанию военнослужащих и проведению различных спортивных соревнований.

Все мероприятия будут организованы с соблюдением противоэпидемических мер, установленных в воинских частях и в местах дислокации соединений и подразделений армейского корпуса.

Проведение месячника направлено на пропаганду здорового образа жизни среди военнослужащих, воспитание культуры здоровья и распространение идей здорового образа жизни.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Спорт
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