01.05.2020 (11:51)

Более 100 тактических учений с артиллеристами ЮВО проведено на Северном Кавказе и в Закавказье за зимний период обучения

Артиллерийские подразделения соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе и Закавказье приняли участие более чем в 100 тактических учениях различного масштаба в зимнем периоде обучения.

В мероприятиях боевой подготовки было задействовано более 500 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники, в том числе оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», 152-мм самоходные гаубицы «Мста-С», «Акация», 122-мм самоходные гаубицы «Гвоздика», реактивные системы залпового огня «Град-М», «Ураган», «Торнадо-Г».

Также в зимнем периоде обучения ракетные войска и артиллерии 58-й армии ЮВО провели около 30 тренировок по управлению ракетными ударами и огнем артиллерии и израсходовали около 10 тыс. снарядов и мин. Половина стрельб прошла в темное время суток.

По итогам контрольных занятий и проверок первое место заняла отдельная мотострелковая бригада, дислоцированная в Республике Северная Осетия – Алания во Владикавказе.

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