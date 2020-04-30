30.04.2020 (11:54)

Авиация ЮВО в Ставропольском крае проводит тренировки демонстрационного пролета в День Победы

Экипажи боевых самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), задействованные в демонстрационном пролете, посвящённом 75-й годовщине Великой Победы, провели тренировки в Ставропольском крае.

Первыми в небе проследовала группа вертолётов Ми-8, Ми-28 и Ка-52. За ними пролетели штурмовики Су-25СМ3 и истребители Су-30СМ. Воздушные суда взлетали и приземлялись с аэродрома Чкаловский в Ставропольском крае.

Всего в тренировках участвовало 10 единиц авиатехники, маневры выполнялись в диапазоне высот от 200 до 600 м.

Репетиции воздушного парада над Ставрополем будут продолжены. В День Победы пролёт авиации состоится в 10 часов.

Участвовать в воздушном параде доверено лучшим представителям лётного состава авиационных полков ЮВО.

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