Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.04.2020 (11:54)

Авиация ЮВО в Ставропольском крае проводит тренировки демонстрационного пролета в День Победы

Экипажи боевых самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), задействованные в демонстрационном пролете, посвящённом 75-й годовщине Великой Победы, провели тренировки в Ставропольском крае.

Первыми в небе проследовала группа вертолётов Ми-8, Ми-28 и Ка-52. За ними пролетели штурмовики Су-25СМ3 и истребители Су-30СМ. Воздушные суда взлетали и приземлялись с аэродрома Чкаловский в Ставропольском крае.

Всего в тренировках участвовало 10 единиц авиатехники, маневры выполнялись в диапазоне высот от 200 до 600 м.

Репетиции воздушного парада над Ставрополем будут продолжены. В День Победы пролёт авиации состоится в 10 часов.

Участвовать в воздушном параде доверено лучшим представителям лётного состава авиационных полков ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Экипаж подводной лодки Черноморского флота выполнил погружение на глубину свыше 200 метров
Армейский корпус Черноморского флота провел учение по отражению нападения диверсантов на госпиталь
Выпуск лейтенантов в Дальневосточном ВОКУ впервые состоится в День Великой Победы
Министр обороны России поздравил Центральный спортивный клуб Армии с 97-летием

Метки:
Авиация , Южный военный округ , Праздники , 9 мая
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false