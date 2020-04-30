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30.04.2020 (12:10)

На российской военной базе в Армении наградили военных пожарных

Командир российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, полковник Николай Мартынюк в рамках празднования 371-ой годовщины образования пожарной охраны России наградил лучших пожарных.

Шесть военнослужащих за отличие в службе, верность присяге, дисциплину и личные инициативы были награждены нагрудным знаком «Отличник Сухопутных войск».

Командир российской военной базы поблагодарил их за службу и поздравил с профессиональным праздником.

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Метки:
Южный военный округ , Награждения , Пожарная безопасность
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