30.04.2020 (12:10)
На российской военной базе в Армении наградили военных пожарных
Командир российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, полковник Николай Мартынюк в рамках празднования 371-ой годовщины образования пожарной охраны России наградил лучших пожарных.
Шесть военнослужащих за отличие в службе, верность присяге, дисциплину и личные инициативы были награждены нагрудным знаком «Отличник Сухопутных войск».
Командир российской военной базы поблагодарил их за службу и поздравил с профессиональным праздником.
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