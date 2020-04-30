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30.04.2020 (12:26)

Расчёты РХБ защиты ЮВО продезинфицировали сборный пункт военного комиссариата Краснодарского края

Расчёты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) провели дезинфекцию краевого сборного пункта военного комиссариата Краснодарского края, откуда в рамках весеннего призыва будут организованы отправки призывников в воинские части.

Военнослужащие ЮВО продезинфицировали более 10 тыс. кв. м прилегающей территории, мест построения и размещения призывников, а также здания, подсобные помещения, классы и контактные поверхности, общая площадь обеззараживания которых составила более 1600 кв. м.

Для выполнения мероприятий обработки сборного пункта военные специалисты задействовали 2 специальных автомобиля АРС-14КМ. Дезинфекцию стен и фасадов зданий пункта расчёты РХБ защиты ЮВО выполнили с использованием насадки ДН-3. Все элементы на объекте были обработаны специальным раствором ДТС-ГК.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Южный военный округ , COVID-19
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