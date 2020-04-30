30.04.2020 (12:35)

Специалисты РХБ защиты ЮВО провели дезинфекцию объектов оборонно-промышленного комплекса в Волгограде

Сводный отряд войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) провел полную дезинфекцию на объектах оборонно-промышленного комплекса в рамках профилактических мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций.

С 20 апреля специалисты войск РХБ защиты продезинфицировали около 55 тыс. кв. м, в том числе более 50 зданий, цехов и административных помещений, прилегающих к зданиям дорог и территории, фасадов.

В число объектов вошли: ООО «Волгоградская машиностроительная компания «Волгоградский тракторный завод»», «Волгоградский металлургический комбинат» и завод «Красный Октябрь», ОАО «Волгоградский завод радиотехнического оборудования», ООО «Волгоградский завод спецмашиностроения» и АО «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады».

Военнослужащие проводили обработку специальным раствором ДТС-ГК в костюмах «Нерехта» с применением 4 авторазливочных станций АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1.

Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова специальные подразделения РХБ защиты общей численностью около 1,2 тыс. военнослужащих сформированы на территории 15 территориальных и 53-х местных гарнизонов.

Для специальной обработки объектов и территорий задействовано около 300 единиц техники и табельных комплектов, в том числе АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазливочные станции АРС-14 поливочные и пожарные машины АПКМ.

Районы и объекты выполнения задач специальными подразделениями командование ЮВО согласовало с органами исполнительной власти и местными органами самоуправления. Мероприятия дезинфекции проводятся во взаимодействии с территориальными органами МЧС России.

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