30.04.2020 (11:46)

Разведчики ЮВО отработали приземление с парашютом на ограниченную площадку под огнем условного противника

Разведчики мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Чечне, в ходе подготовки к международному конкурсу «Отличники войсковой разведки» на горном полигоне Дарьял в Северной Осетии совершили прыжки с парашютом из вертолета армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

Разведывательные группы определили по карте координаты нахождения площадки приземления, выполнили прыжки с парашютом на незнакомую местность, отыскав груз массой 50 кг, совершили с ним выход на пункт сбора.

Прыжки выполнялись из вертолета Ми-8АМТШ с высот от 600 до 2000 м на скоростях полета 140-200 км/ч, с задержками от 3 до 20 сек. При выполнении десантирования военнослужащие совершенствовали навыки по ведению прицельного огня из стрелкового оружия в воздухе, отработали действия при приземлении на ограниченную площадку аэродрома при неблагоприятных погодных условиях, а также при проведении условным противником противодесантных мероприятий.

Также в ходе сбора разведчики совершенствовали навыки по ориентированию на местности с использованием современных комплексов автоматизированного управления «Стрелец», скрытному перемещению в условиях горно-лесистой местности, организации разведывательно-поисковых действий.

Ранее на протяжении трёх недель военнослужащие ЮВО тренировались на воздушно-десантном комплексе, а также отрабатывали применение десантных парашютов серии Д-10.

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