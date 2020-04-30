30.04.2020 (12:14)

На вооружение военной полиции ЮВО поступила новейшая экипировка «Колпак» и «Черепаха»

На вооружение военной полиции Южного военного округа (ЮВО) во Владикавказе поступили спецсредства и новейшая военная экипировка «Колпак» и «Черепаха».

На базу военной комендатуры Владикавказского гарнизона поступило более 10 комплектов, в составе которых каски, щиты, а также нательная защита из комплекта «Черепаха». Комплект позволяет защитить от колюще-режущих предметов 85% тела военнослужащего, а комплекс бронепластин – от огнестрельного оружия.

Военнослужащие подразделений военной полиции ЮВО прошли программу специальной подготовки в Учебном центре военной полиции во Владикавказе. Личный состав подразделений обеспечивает воинскую дисциплину и правопорядок внутри воинских частей, в пунктах постоянной дислокации, на полевых выходах и сборах.

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