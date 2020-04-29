29.04.2020 (17:50)

V Международный военно-научный конкурс СНГ к юбилею Великой Победы

28-29 апреля 2020 года в Секретариате Совета министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств прошло заседание Конкурсной комиссии по рассмотрению военно-научных работ финального этапа V Международного конкурса военно-научных работ слушателей и курсантов высших военных учебных заведений государств – участников СНГ, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – Конкурс).

В работе Конкурсной комиссии под председательством Секретаря Совета министров обороны государств – участников СНГ генерал-майора Дашкина Юрия Алексеевича приняли участие представители вооруженных сил государств – участников СНГ, Секретариата Совета министров обороны, а также эксперты Военного университета Министерства обороны Российской Федерации, как базовой организации стран Содружества по подготовке специалистов военно-гуманитарного профиля.

Учитывая необходимость соблюдения мер предосторожности в условиях пандемии, работа Конкурсной комиссии прошла в несколько этапов, с использованием технологий дистанционного взаимодействия. Ее участники смогли заранее ознакомиться с представленными на Конкурс работами, их оценить, высказать свою точку зрения. Это позволило скоординировать действия членов Конкурсной комиссии по времени, конструктивно обсудить творческие работы и выработать совместные предложения по итогам проведения международного этапа.

Следует отметить, что данная задача была не из простых, учитывая особую значимость тематики Конкурса и проявленный к нему интерес в странах Содружества.

Только по итогам первого (национального) этапа Конкурса, прошедшего в период с сентября 2019 года по март 2020 года, оборонными ведомствами стран было отобрано более 100 лучших военно-научных работ слушателей и курсантов.

Военно-научные работы, ставшие победителями национального этапа, по решению руководителей оборонных ведомств государств – участников СНГ, были направлены в начале апреля в Секретариат Совета министров обороны для их участия в международном финале Конкурса.

Конкурсная комиссия рассмотрела военно-научные работы, представленные на международный этап, и пришла к следующим выводам.

Наибольший интерес участники Конкурса проявили к исследованию основных событий Великой Отечественной войны и противодействия ее фальсификации; вклада братских республик Советского Союза в достижение общей Победы над фашизмом; подвига представителей различных народов СССР на фронте и в тылу; значения фактора Великой Победы в развитии современных вооруженных сил государств – участников СНГ и сохранении духовных связей между воинами дружественных армий.

Большинство представленных военно-научных работ отличает творческий подход к изложению содержания, авторская позиция по рассматриваемым вопросам, стремление отразить научно-практическую значимость исследуемой темы в современных условиях.

Таким уникальным по своему содержанию и оформлению стал коллективный труд представителей Академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан сержанта С. Карабаевой и рядового Ш. Иззатова, посвященный изучению исторической преемственности поколений участников Великой Отечественной войны и современных защитников Отечества.

Тема интернационального характера Великой Победы советского народа получила свое развитие в конкурсных работах рядовых М. Мамбеталиева (Военный институт Сил воздушной обороны Министерства обороны Республики Казахстан), А. Бактыбекова (Военный институт Вооруженных Сил Кыргызской Республики), Н. Кабланбекова (Военный университет Министерства обороны Российской Федерации), Н. Насруллаева (Чирчикское высшее танковое командно-инженерное училище) и других конкурсантов.

Изучению различных аспектов военного искусства в ходе боевых действий посвящены работы майора А. Макаренко (Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации), ст. лейтенанта А. Лопухова (Военная академия Республики Беларусь), ефрейтора В. Иванова (Военная академия связи), рядовых М. Зезюлина и Т. Кривенковой (Белорусский государственный университет транспорта).

Конкурсная комиссия отметила практическую значимость для развития военного сотрудничества стран Содружества работ, посвященных исследованию роли Великой Отечественной войны как фундамента современной социально-экономической и военной интеграции государств СНГ. Данная тема нашла свое отражение в творческих изысканиях полковника А. Воронина (Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации), майора С. Атабаева (Военная академия материально-технического обеспечения), рядового М. Лаврухина (Военный университет Министерства обороны Российской Федерации), рядового А. Ширяева (Военно-космическая академия), рядового А. Сорогина (Вольский военный институт материального обеспечения).

Среди особенностей Конкурса хочется выделить значительное внимание его участников к исследованию трудового и ратного подвига своих предков, а также вклада женщин в Великую Победу. Работы капитана Ж. Азазбекова (Военная академия материально-технического обеспечения), ст. сержанта М. Бородуля (Военный университет Министерства обороны Российской Федерации), рядовой А. Церунян (Военный университет Министерства обороны Республики Армения), рядового С. Заирова (Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи Министерства обороны Республики Казахстан) получились очень проникновенными, отразившими личное отношение конкурсантов к описываемым событиям и героям.

В целом, тематика представленных на Конкурс творческих работ получилась весьма обширной, что свидетельствует об актуальности и неисчерпаемости темы Великой Отечественной войны. А состав конкурсантов отражает проявленный к нему интерес со стороны различных категорий военнослужащих, обучающихся в высших военно-учебных заведениях (далее – вузы): слушатели (офицеры), курсанты, в том числе военнослужащие женского пола, а также студенты и кадеты.

В Конкурсе приняли участие слушатели и курсанты, обучающиеся как в национальных вузах, так и в высших военно-учебных заведениях других стран Содружества в рамках военного сотрудничества. Высокое качество подготовки и национальный колорит военно-научных работ представителя Вооруженных Сил Республики Таджикистан рядового С. Миралиева, обучающегося в Военной академии воздушно-космической обороны (г. Тверь); представителей Вооруженных Сил Туркменистана рядового А. Ораздурдыева и Вооруженных Сил Республики Узбекистан рядового Х. Атавуллаева – курсантов Военного института (Железнодорожных войск и военных сообщений) заслуживает особой оценки.

Конкурсная комиссия отметила, что глубокая проработка содержания и оформления военно-научных работ является результатом творческих усилий и профессионализма научных руководителей конкурсантов из числа профессорско-преподавательского состава вузов государств СНГ. Среди них полковник Т. Ганиев (Военный университет Министерства обороны Российской Федерации), подполковник А. Светочный (Белорусский государственный университет транспорта), М. Униджанян (Военный университет Министерства обороны Республики Армения) и другие.

Наибольшее количество работ было подготовлено слушателями и курсантами, обучающимися в вузах Министерства обороны Российской Федерации, где традиционно данному Международному конкурсу Главное управлением кадров Министерства обороны Российской Федерации уделяет пристальное внимание и оказывает всестороннюю поддержку.

При этом значительную научно-методическую помощь в проведении Конкурса оказали базовые организации государств Содружества – Военный университет Министерства обороны Российской Федерации, Военная академия воздушно-космической обороны (г. Тверь), а также Академия Вооруженных Сил Республики Узбекистан и другие.

По результатам обсуждения военно-научных работ Конкурсная комиссия предложила представить к награждению Грамотой Совета министров обороны государств – участников СНГ авторов лучших из них (победителей Конкурса). Остальным участникам финального этапа Конкурса, а также научным руководителям конкурсантов наиболее интересных работ предложено объявить Благодарность Совета министров обороны государств – участников СНГ.

В завершение важно отметить, что V Международный конкурс военно-научных работ слушателей и курсантов высших военных учебных заведений государств – участников СНГ, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, организован в соответствии с Решением глав государств СНГ от 28 сентября 2018 года в рамках совместного празднования юбилея Великой Победы, а его окончательные итоги будут подведены на заседании Совета министров обороны государств – участников СНГ в 2020 году.

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