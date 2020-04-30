30.04.2020 (13:51)

В зимнем периоде обучения в ВДВ проведено более 150 мероприятий спортивно-массовой работы

В Воздушно-десантных войсках активно ведется работа по повышению уровня физической подготовленности военнослужащих.

По итогам контрольных занятий по физической подготовке за зимний период обучения, около 75 процентов военнослужащих оценено на «отлично», а количество выполнивших нормативы спортивных разрядов и званий превысило 50 процентов от общего количества личного состава войск.

В рамках Спартакиады Вооруженных Сил Российской Федерации, сборная команда Воздушно-десантных войск по армейскому рукопашному бою заняла первое общекомандное место. Чемпионами и призерами чемпионатов России и других Всероссийских соревнований по различным видам спорта стали 9 спортсменов Воздушно-десантных войск.

Всего в зимнем периоде обучения в Воздушно-десантных войсках проведено более 150 мероприятий спортивно-массовой работы, в том числе и с привлечением членов семей военнослужащих и гражданского персонала.

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