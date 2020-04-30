30.04.2020 (11:02)

Экипаж подводной лодки Черноморского флота выполнил погружение на глубину свыше 200 метров

Экипаж подводной лодки «Ростов-на-Дону» Черноморского флота (ЧФ) выполнил погружение на глубину более 200 метров.

Мероприятие прошло в соответствии с планом боевой подготовки подводных сил флота в одном из морских полигонов в акватории Чёрного моря.

Накануне экипаж «Ростова-на-Дону» провёл тренировки в рамках поставленных задач на различных глубинах, с максимальной глубиной погружения 240 метров.

Во время глубоководного погружения экипаж отработал управление подлодкой на больших глубинах и проверил работу всех её систем и механизмов.

По завершению подводной части учения, экипаж «Ростова-на-Дону» осуществил всплытие в надводное положение и продолжил выполнение мероприятий в соответствии с планом боевой подготовки.

Глубоководное погружение подводной лодки обеспечивали экипажи спасательного судна «Эпрон» и фрегата «Адмирал Эссен».

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