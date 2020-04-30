30.04.2020 (10:42)

Армейский корпус Черноморского флота провел учение по отражению нападения диверсантов на госпиталь

Армейского корпус Черноморского флота (ЧФ) провел учение по отражению нападения диверсионной группы условного противника на филиал военно-морского клинического госпиталя в Симферополе.

По замыслу учения, условный противник предпринял попытку проникновения на территорию госпиталя с целью его захвата.

После получения сигнала тревоги дежурное подразделение армейского корпуса ЧФ оперативно прибыло к месту обнаружения «диверсантов».

В ходе учений военнослужащие дежурного подразделения провели разведку и блокировали диверсионную группу условного противника до прибытия отряда усиления.

Учения с дежурными подразделениями армейского корпуса ЧФ проводятся регулярно для повышения уровня практической подготовки военнослужащих к действиям в различных условиях.

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